MSC Cruises acquista Slam: il marchio genovese di abbigliamento tecnico al centro di un piano di sviluppo internazionale
di R.S.
La casa fondata nel 1979 potrà contare sulla rete globale del gruppo per espandersi all’estero
MSC Cruises SA ha annunciato l’acquisizione di SLAM.com S.p.A. da Vam Investments, portando nel gruppo lo storico marchio genovese fondato nel 1979 e simbolo dell’abbigliamento tecnico legato alla vela e allo yachting.
L’operazione rafforza il legame di MSC con il made in Italy e apre nuove prospettive di sviluppo internazionale per SLAM, che potrà contare sulla rete globale del gruppo per espandersi all’estero.
Le due realtà condividono una forte identità marittima e valori comuni – innovazione, eccellenza, autenticità – che guideranno il rilancio del marchio. È prevista anche la creazione di una nuova divisione B2B, dedicata alla produzione di uniformi e capi tecnici per le società del gruppo MSC.
Advisor finanziari: Accuracy per MSC e Dawan Corporate Finance per Vam Investments. Sul fronte legale: RP Legalitax (acquirente) e DWF (venditore).
Con questa acquisizione, MSC Cruises consolida la propria strategia di integrazione verticale e il suo impegno a valorizzare le eccellenze italiane nel mondo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova tra Intelligenza Artificiale e Gigafactory: Bucci e Salis, “La città è pronta alla sfida del futuro”
29/10/2025
di Stefano Rissetto
Fincantieri e Next Geosolutions insieme per i droni navali del futuro
29/10/2025
di Stefano Rissetto
S&P conferma il rating BBB+ per la Liguria, Bucci: segnale di fiducia per l’amministrazione
28/10/2025
di Stefano Rissetto