Mostro di Firenze, slitta la decisione su Vanni: udienza rinviata al 13 giugno

Rinviata al 13 giugno l’udienza decisiva sulla possibile riapertura del caso Mario Vanni, l’ex postino di San Casciano condannato all’ergastolo per gli ultimi quattro duplici omicidi attribuiti al cosiddetto Mostro di Firenze. La Corte d’Appello penale di Genova - competente per terrtiorio - avrebbe dovuto esaminare oggi la richiesta di revisione avanzata dalla difesa, ma ha deciso di aggiornare la discussione per motivi organizzativi.

Nuovi elementi – Il ricorso, presentato dagli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo per conto di Paolo Vanni, nipote del condannato, si fonda su due testimonianze mai valutate nei procedimenti precedenti. Secondo quanto sostenuto dai legali, le nuove dichiarazioni metterebbero in dubbio la presenza di Giancarlo Lotti – collaboratore di giustizia e coimputato – sulla scena del crimine di Scopeti, avvenuto nel settembre 1985, e su un altro episodio riconducibile alla medesima serie di delitti. Se Lotti non fosse stato presente quel giorno a Scopeti - è la tesi dei legali della famiglia Vanni - verrebbe meno la credibilità della sua testimonianza che ha collocato il vanni sul luogo del delitto: se Lotti non c'era, in sostanza, come poteva sapere se Vanni fosse li?

Analisi tecniche – A rafforzare l’istanza vi è inoltre una nuova perizia entomologica condotta sui resti di Nadine Mauriot e Jean-Michel Kraveichvili, le vittime dell’ultimo omicidio della lunga catena. Secondo i risultati, l’azione omicida non sarebbe avvenuta l’8 settembre 1985, come stabilito in sentenza, ma con almeno due giorni di anticipo. L’anticipo temporale potrebbe indebolire la ricostruzione ufficiale e il ruolo attribuito ad alcuni dei condannati.

