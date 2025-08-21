Morto per scariche elettriche a Manesseno, in programma consulenza tecnica sui due taser: ipotesi malfunzionamento

Il corpo di Elton Bani, il 41enne deceduto a Manesseno domenica scorsa dopo essere stato colpito dai taser dei carabinieri, fu attraversato da quattro scariche elettriche, prima di cadere al suolo.

E' quanto riscontrato dai primi dati dell'autopsia effettuata dalla medico legale Isabella Caristo sul corpo di Bani. Quel giorno, il 41enne sarebbe stato colpito una volta di striscio all'addome, poi due volte alla schiena, come prevede la proceduta per evitare arresti cardiaci.

Le cartucce vennero sparate da due taser in dotazione alle forze dell'ordine, armi che ora sono state poste sotto sequestro e sulle quali nelle prossime ore è prevista una consulenza tecnica: si proverà così a far luce su un eventuale malfunzionamento dei due apparecchi, per capire se fossero integri oppure se siano stati manomessi. Gli accertamenti riguarderanno anche le schede di memoria, una sorta di scatola nera dello storditore elettrico.

La procura di Genova ha già sequestrato le due armi e nelle prossime ore la pm Paola Calleri disporrà l'accertamento tecnico mandando gli avvisi anche ai due carabinieri indagati (difesi dall'avvocato Mario Iavicoli) e ai familiari del muratore (assistiti dall'avvocato Cristiano Mancuso).

Sono attesi ancora i risultati degli esami tossicologici per capire se il muratore albanese fosse sotto effetto di sostanze. I militari erano intervenuti domenica su richiesta del personale del 118 che era stato allertato dai vicini per un uomo agitato e fuori controllo.

