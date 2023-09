Morto l'imprenditore genovese Riccardo Iovino, fondatore di Edilizia Acrobatica

E' morto a 58 anni Riccardo Iovino, fondatore e amministratore delegato di EdiliziAcrobatica. L'imprenditore era in Sardegna a Siniscola, dove stava facendo kitesurf, lo sport che più amava.

Nato il 6 gennaio del 1965 a Genova, Iovino è stato un imprenditore coraggioso e visionario che ha creato un’azienda composta da oltre 2.200 collaboratori, con sedi in Italia, Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Nepal, quotata su due mercati finanziari: Euronext Growth ed Euronext Growth Milan.

In giovane età, Iovino aveva intrapreso diversi percorsi professionali. Dopo una serie di esperienze anche all'estero come responsabile dell'export per un'azienda del settore ittico, tornò in Italia e decise di unire le sue abilità di skipper a quelle di commerciale, fondando nel 1994 'EdiliziAcrobatica', di cui era amministratore delegato. La sua azienda è stata la prima in Italia ad applicare la tecnica della doppia fune di sicurezza.

Tutto nacque quasi per caso: la lampadina si accese nel 1994 per la richiesta di un amico e che doveva sostituire una grondaia in un palazzo di Genova. Iovino, che da skipper era abituato ad arrampicarsi sugli alberi delle barche a vela, si offrì di farlo utilizzando la stessa tecnica che adottava per le vele: la doppia fune di sicurezza. Così capì che le funi potevano garantire sicurezza per i muratori e velocità di esecuzione dei lavori.

Il gruppo Edilizia Acrobatica ha chiuso il 2022 con un valore della produzione di 134,5 milioni di euro (+54% sul 2021) ed è strutturato per superare la morte prematura del fondatore e per crescere ancora.

Il sindaco di Genova Marco Bucci lo ha voluto subito ricordare esprimendo le condoglianze alla famiglia. "Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Riccardo Iovino - commenta Bucci - Un imprenditore lungimirante, capace quasi 30 anni fa di intuire il potenziale di una tecnica che, mutuata dal mondo della vela e dell'alpinismo, poteva essere efficacemente applicata al mondo dell'edilizia. Grazie alla sua visione è riuscito a creare in città e nel mondo oltre 2.200 posti di lavoro".