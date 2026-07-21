Morto improvvisamente Daniele Compatangelo, giornalista savonese de La 7 che fece lo scoop su Trump e Meloni

È morto improvvisamente per un malore Daniele Compatangelo, 50 anni, originario di Savona, giornalista corrispondente de La7 da Washington, venuto di recente alla ribalta delle cronache per l'intervista telefonica al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che usò parole di fuoco contro la premier italiana Giorgia Meloni.

La notizia della scomparsa improvvisa ha scosso profondamente l'intera emittente. Ad esprimere il dolore di tutta la squadra è il direttore di La7, Andrea Salerno, con un ricordo commosso:

''Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà''.

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