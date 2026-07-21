Meteo Liguria: Arpal, in arrivo possibili grandinate e temporali

La Liguria si prepara a un cambio di scenario meteorologico dopo giorni segnati dal caldo intenso. Tra il pomeriggio e la serata di oggi, martedì 21 luglio, l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti nordorientali indebolirà l'anticiclone africano, favorendo lo sviluppo di temporali localmente intensi su gran parte della regione.

Secondo Arpal, i fenomeni saranno innescati dalla convergenza tra le brezze marine e un debole flusso di correnti settentrionali al suolo, mentre in quota affluirà aria più fresca. La localizzazione dei rovesci resta incerta, ma i temporali potranno interessare diverse aree della Liguria e risultare accompagnati da frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento, piogge intense e grandinate con chicchi superiori ai 2 centimetri di diametro.

Nel bollettino di vigilanza, Arpal segnala una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone di allertamento regionali (A, B, C, D ed E). Le temperature massime rimarranno pressoché stazionarie, ma il parziale calo dell'umidità contribuirà ad attenuare il disagio fisiologico dovuto al caldo, che resterà elevato soprattutto nelle zone D ed E e moderato sul resto della regione.

L'instabilità sarà però di breve durata. Già da mercoledì 22 luglio l'ingresso di correnti settentrionali più secche favorirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli in prevalenza sereni da Ponente a Levante. Tra la notte e il mattino sono attesi venti settentrionali in rinforzo sul Centro-Ponente, nelle zone A e B, con raffiche fino a 50-60 chilometri orari.

Il cambio di circolazione porterà anche un graduale calo delle temperature e dell'umidità, riportando i valori su livelli più vicini alle medie stagionali. Il disagio per il caldo si concentrerà soprattutto nelle ore centrali della giornata e nei centri urbani meno ventilati.

Anche il bollettino del Ministero della Salute conferma il miglioramento: a Genova oggi resta in vigore il bollino rosso per le elevate temperature, mentre per mercoledì 22 e giovedì 23 luglio il livello di allerta scenderà a giallo, segnalando una diminuzione del rischio legato all'ondata di calore.

A livello nazionale, la giornata sarà caratterizzata da un'atmosfera instabile soprattutto al Centro-Nord, dove sono previsti temporali sparsi anche di forte intensità, mentre il Sud e gran parte dei settori tirrenici centrali continueranno a beneficiare di condizioni più soleggiate. La tendenza generale resta comunque quella di un progressivo indebolimento dell'anticiclone africano e di un ritorno a condizioni climatiche più miti.

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