Genova, studenti in campo per il canile Montecontessa: raccolti coperte, cibo e palloni per i cani randagi

Una gara di solidarietà che, in meno di un mese, ha coinvolto decine di studenti universitari trasformando chat, social network e passaparola in una rete di aiuto concreta per gli ospiti del canile municipale Montecontessa. Coperte, lenzuola, alimenti e persino palloni sono stati raccolti e consegnati alla cooperativa Una, che gestisce la struttura sulle alture di Sestri Ponente, grazie all'iniziativa promossa da Unisport Genova, la società sportiva calcistica nata nel 2025 da un progetto universitario e oggi punto di riferimento per molti studenti dell'Ateneo genovese.

Al fianco di Unisport si è schierata anche A.Se.F., società del Comune di Genova e sponsor del progetto, che ha sostenuto l'iniziativa condividendone finalità e valori.

La consegna del materiale ha rappresentato anche l'inizio di una nuova collaborazione: gli studenti di Unisport hanno infatti avviato un ciclo di "sgambate" con i cani del canile, un'attività che proseguirà nei prossimi mesi con appuntamenti periodici dedicati agli animali ospitati nella struttura.

«Siamo lieti di collaborare con A.Se.F. per questa importante iniziativa – afferma la presidente di Unisport Genova, Marta Leugio –. Il canile Montecontessa non è soltanto un rifugio per animali: molti di noi vivono nel ponente cittadino e lo hanno sempre considerato un punto di riferimento. Donare coperte e palloni può sembrare un gesto semplice, ma anche piccoli contributi possono fare la differenza. Un ringraziamento speciale va a Marcello, volontario del canile, che ha permesso alla nostra associazione di conoscere questa bellissima realtà».

La raccolta è stata organizzata soprattutto attraverso i gruppi WhatsApp della società sportiva, coinvolgendo giocatori, dirigenti, tifosi e associati. All'iniziativa si sono aggiunti anche i canali social di Unisport, che hanno contribuito a diffondere l'appello tra studenti e cittadini. Il risultato è stato il reperimento di oltre trenta articoli tra coperte, lenzuola, cibo e palloni, questi ultimi simbolo dell'identità sportiva dell'associazione.

Grande soddisfazione anche da parte della cooperativa Una. «Ricevere queste donazioni ci riempie di gratitudine – sottolinea la presidente Gilda Guardascione –. Non si tratta soltanto di cibo, coperte o giochi, ma di un gesto concreto di vicinanza verso gli animali e verso chi ogni giorno se ne prende cura con impegno e dedizione. Sapere che un gruppo di giovani universitari ha deciso di dedicare tempo ed energie a questa iniziativa dimostra quanto sensibilità e senso civico possano incidere positivamente sulla comunità».

Guardascione evidenzia inoltre come il sostegno dei cittadini rappresenti un valore fondamentale per il lavoro quotidiano di volontari e operatori. «La vicinanza delle persone rende più sostenibile la nostra attività e contribuisce a migliorare la qualità di vita degli animali ospitati, attraverso donazioni, adozioni e iniziative di sensibilizzazione. Il nostro obiettivo è che il canile venga percepito non come un luogo di abbandono, ma come un centro di accoglienza, cura ed educazione al rispetto degli animali. Ci auguriamo che questa collaborazione con Unisport possa crescere nel tempo e coinvolgere sempre più persone».

Alla consegna del materiale era presente anche l'amministratore unico di A.Se.F., Paolo Scovazzi, che ha voluto sottolineare il valore dell'iniziativa. «Oggi si incontrano due importanti realtà genovesi. Da una parte chi si occupa con professionalità e dedizione degli animali randagi, dall'altra giovani universitari che, nonostante gli impegni di studio, scelgono di dedicare il proprio tempo libero a chi ha più bisogno. È un esempio di cittadinanza attiva che auspico possa ispirare molte altre realtà del territorio genovese».

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