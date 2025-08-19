Morto dopo scarica da taser, mercoledì l'autopsia sul corpo del 41enne

Verrà eseguita domani pomeriggio l'autopsia sul corpo di Elton Bani, il muratore albanese di 41 anni morto domenica scorsa a Manesseno dopo essere stato colpito da almeno tre scariche di taser sparate da due carabinieri.

La pm Paola Calleri ha mandato gli avvisi ai due carabinierii indagati per omicidio colposo e all'avvocato Cristiano Mancuso che assiste la famiglia della vittima. L'incarico verrà affidato alla medico legale Isabella Caristo. I parenti nomineranno il professore Francesco Ventura.

Nel frattempo gli investigatori stanno ascoltando i testimoni dell'accaduto: il vicino di casa di Bani, che aveva allertato i soccorsi, e il personale del 118 che era giunto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, Bani aveva iniziato a urlare e inveire contro qualcuno, arrivando a minacciare un vicino. Il personale medico, vedendolo in forte stato di agitazione, ha preferito chiedere l'intervento dei carabinieri. Dopo una prima resistenza, i militari erano riusciti ad accompagnarlo in casa per prendere i documenti, è allora che Bani avrebbe cominciato ad agitarsi e aggredire i carabinieri, colpendoli più volte.

A quel punto i carabinieri hanno estratto i taser e lo avrebbero colpito almeno tre volte, ma solo la terza volta in pieno, come raccontato dai testimoni. Dopo la terza scarica, Elton Bani non si è più mosso, e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

