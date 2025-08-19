Cronaca

Morto dopo scarica da taser, mercoledì l'autopsia sul corpo del 41enne

di F.S.

1 min, 6 sec

Elton Bani, muratore di origini albanesi, è deceduto a Manesseno dopo essere stato colpito tre volte. Due i carabinieri indagati, mentre gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini e del personale sanitario

Morto dopo scarica da taser, mercoledì l'autopsia sul corpo del 41enne
Facileisolare.it

Verrà eseguita domani pomeriggio l'autopsia sul corpo di Elton Bani, il muratore albanese di 41 anni morto domenica scorsa a Manesseno dopo essere stato colpito da almeno tre scariche di taser sparate da due carabinieri.

La pm Paola Calleri ha mandato gli avvisi ai due carabinierii indagati per omicidio colposo e all'avvocato Cristiano Mancuso che assiste la famiglia della vittima. L'incarico verrà affidato alla medico legale Isabella Caristo. I parenti nomineranno il professore Francesco Ventura.

Nel frattempo gli investigatori stanno ascoltando i testimoni dell'accaduto: il vicino di casa di Bani, che aveva allertato i soccorsi, e il personale del 118 che era giunto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, Bani aveva iniziato a urlare e inveire contro qualcuno, arrivando a minacciare un vicino. Il personale medico, vedendolo in forte stato di agitazione, ha preferito chiedere l'intervento dei carabinieri. Dopo una prima resistenza, i militari erano riusciti ad accompagnarlo in casa per prendere i documenti, è allora che Bani avrebbe cominciato ad agitarsi e aggredire i carabinieri, colpendoli più volte.

A quel punto i carabinieri hanno estratto i taser e lo avrebbero colpito almeno tre volte, ma solo la terza volta in pieno, come raccontato dai testimoni. Dopo la terza scarica, Elton Bani non si è più mosso, e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: