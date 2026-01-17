Morto Commisso, presidente della Fiorentina. Negli anni '90 fu vicino alla Samp
di Redazione
Lutto in casa Fiorentina. All'età di 76 anni, dopo una lunga malattia, è morto il presidente Rocco Commisso, al timone della società viola dal 2019. Nato in Calabria, ma ben presto trasferitosi negli Stati Uniti, Commisso ha fatto le proprie fortune nel mondo delle comunicazioni via cavo.
Prima di intraprendere l'avventura calcistica in Toscana, il manager italo-americano era stato anche vicino all'acquisizione delle quote della Sampdoria. A fine anni '90 infatti, non ebbe esito il tentativo di rilevare la società dal presidente di allora Enrico Mantovani.
