Morte Papa Francesco, Silvia Salis a Telenord: "Un esempio di umanità che il mondo non scorderà"

Silvia Salis, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco di Genova, commenta per Telenord la morte di papa Francesco: "È con grande tristezza che oggi accogliamo la notizia della morte del Santo Padre, Papa Francesco. Un Papa che è sempre stato al fianco degli ultimi, che non ha mai smesso di pensare a chi resta indietro nella società. Ha sempre ascoltato senza mai giudicare. Porto nel cuore tanti ricordi degli incontri con lui, in particolare quello in cui sono andata in Vaticano con mio figlio Eugenio e la mia famiglia. Ma anche moltissimi legati allo sport. Ricordo la sua gioia nell’incontrare gli atleti olimpici, i medagliati, e nel dialogare sui valori dello sport. In particolare, mi è rimasta impressa una riflessione che fece quando partecipai a un incontro con la delegazione della Federazione di Pentathlon Moderno. Disse che nella vita conta la "media delle qualità" che esprimiamo: è più importante la costanza dello sforzo, piuttosto che eccellere in un ambito trascurandone altri fondamentali. Questa osservazione ci fa capire quanto conoscesse lo sport, ma anche quanto fosse profonda la sua visione dell’umanità, dell’umiltà e del modo in cui ci si rapporta agli altri. Il suo calore è sempre stato presente in ogni incontro. La sua vicinanza ai giovani, al mondo dello sport, la sua umanità… sono qualità che difficilmente il mondo dimenticherà".

