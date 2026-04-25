Morte Andrea Demattei: il dibattito si sposta sull'utilizzo dell'autoscala

Durante l’udienza del processo per la morte di Andrea Demattei, il ragazzo di 14 anni rimasto incastrato con la canoa nel fiume Entella nel gennaio 2023, emergono nuovi dettagli sulle modalità di intervento dei soccorsi. Secondo quanto dichiarato in aula da due vigili del fuoco presenti nella sala operativa, l’utilizzo dell’autoscala sarebbe stato considerato una soluzione rischiosa, da adottare esclusivamente come ultima opzione.

Nel corso delle testimonianze, i pompieri hanno descritto una situazione complessa, segnata anche da gravi difficoltà nelle comunicazioni: per un lungo periodo, infatti, sarebbe mancato il contatto con la squadra impegnata a Chiavari. “Eravamo ciechi, ma anche sordi”, hanno riferito, sottolineando le criticità nella gestione dell’emergenza.

Per la vicenda sono attualmente imputati sei vigili del fuoco e i due istruttori del giovane. In apertura di udienza, la giudice Paola Faggioni ha respinto la richiesta delle difese di sospendere il procedimento per una presunta incompatibilità della precedente giudice.

Le posizioni in aula restano contrapposte. Secondo i legali della difesa, la manovra di trazione sarebbe stata effettuata soltanto quando il ragazzo aveva ormai perso conoscenza, dopo essere rimasto in acqua per circa un’ora, configurandosi quindi come intervento estremo. Di diverso avviso accusa e parti civili, secondo cui proprio l’esito positivo della manovra dimostrerebbe che essa avrebbe dovuto essere eseguita con maggiore tempestività.

Per il pubblico ministero, il mancato ricorso immediato all’autoscala rappresenterebbe solo uno dei diversi errori commessi durante l’operazione di soccorso, inseriti in un contesto più ampio di criticità operative che, secondo l’impianto accusatorio, avrebbero contribuito al decesso del giovane.

Il procedimento giudiziario proseguirà con la prossima udienza fissata per il 7 maggio.

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