Cosa resta del 25 aprile. Il ricordo del partigiano Italo Rivara
di Claudio Baffico
In occasione del 25 aprile, a Quezzi, è stata dedicata una piazza al partigiano Italo Rivara, morto a Dachau in giovane età. Molta la partecipazione, con istituzioni e famiglia che hanno ricordato il significato di questa giornata e il sacrificio di un ragazzo nato e cresciuto a Pedegoli. Ai microfoni di Telenord le testimonianze e le riflessioni raccolte.
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