Morandi, Castellucci in aula entro fine mese. Possetti a Telenord: "Solo strategia difensiva"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Egle Possetti commenta le imminenti dichiarazioni spontanee di Giovanni Castellucci nel processo Morandi

2️⃣ Ritiene che siano un modo per sottrarsi a un vero contraddittorio in aula

3️⃣ I familiari delle vittime non si aspettano novità rilevanti dal suo intervento e ascolteranno con dolore

La notizia nel dettaglio

Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ha commentato al Tgn Today l'annuncio che Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, renderà dichiarazioni spontanee nel processo in corso a Genova (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Per Possetti, queste dichiarazioni avranno un valore processuale limitato e serviranno solo a difendere l'ex manager.

Dichiarazioni spontanee – "Era già stato annunciato e ci aspettavamo la sua presenza", ha dichiarato Possetti, sottolineando che le dichiarazioni spontanee permettono agli imputati di parlare senza essere controinterrogati. "Si tratta di una strategia per dire tutto quello che vogliono senza che sia possibile metterli in discussione", ha affermato Possetti, evidenziando come questa scelta venga spesso utilizzata per evitare di affrontare i punti più critici della vicenda.

Aspettative ridotte – Secondo Possetti, Castellucci utilizzerà questa occasione per difendersi, senza aggiungere elementi rilevanti al dibattimento. "Se ci fosse un reale pentimento, allora sarebbe diverso, ma non ci aspettiamo nulla di nuovo", ha aggiunto.

Il processo – La presidente del comitato ritiene che quanto sta emergendo nel dibattimento sia già chiaro. "Non credo che le sue parole possano cambiare qualcosa, se non per cercare di evitare un vero confronto sui fatti". "Sarà una giornata complicata per noi, perché saremo costretti ad ascoltare, ma non ci saranno sorprese positive", ha concluso Possetti.

