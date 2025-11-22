Montoggio: lite domestica, marito accoltella moglie e fugge

Momenti di paura a Montoggio, in località Montemoro, dove nel pomeriggio una donna è stata aggredita con un coltello al termine di una discussione legata a motivi sentimentali. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando i vicini hanno udito le grida e hanno chiamato immediatamente il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme ai soccorritori della Croce Verde di Busalla. La donna, una 75enne, ha riportato diverse ferite da taglio, tra cui cinque superficiali e una più seria al torace, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche del marito, che si è allontanato dall’abitazione subito dopo l’aggressione.

