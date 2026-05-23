Montoggio: Croce Rossa Italiana, il primo Campo di Formazione dedicato all'emergenza

Il Comitato Regionale Liguria di Croce Rossa Italiana organizza nell’area verde di Montoggio il primo Campo Regionale di Formazione, dedicato interamente ai corsi relativi al settore emergenza.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di formazione e addestramento con attività finalizzate a consolidare la competenza operativa del personale della CRI e a favorire il coordinamento e l’interazione tra le diverse componenti coinvolte nella risposta emergenziale.



Il campo, che vive domenica un momento di ufficialità con l’incontro tra il presidente e il consiglio direttivo della CRI e le autorità locali di Montoggio, sarà inoltre occasione per mettere in pratica procedure operative, assetti logistici e modalità di collaborazione in un contesto strutturato e realistico.



Nella giornata di lunedì 25 maggio, al mattino, è previsto invece un programma di attività per gli alunni della scuola primaria e secondaria di Montoggio i quali, a seconda dell’età, saranno chiamati a risolvere una simulazione legata a una situazione di emergenza attraverso indizi ed enigmi oppure a sviluppare azioni ludico- motorie che trasformano il divertimento in un’occasione di crescita e a intrattenere rapporti interattivi con i volontari e i cani dell’unità cinofila.



Durante lo svolgimento del campo sono previsti partite amichevoli di calcio e tennis.

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