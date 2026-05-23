Barca a vela assaltata da uno sciame di api davanti a Rapallo: equipaggio costretto a tuffarsi in mare

Momenti di paura questo pomeriggio davanti a Rapallo, dove l’equipaggio di una barca a vela è stato improvvisamente assalito da un grande sciame di api mentre si trovava in navigazione.

Per sfuggire all’aggressione degli insetti, i velisti hanno deciso di gettarsi in mare. Nella concitazione del momento, però, nessuno ha pensato a calare la scaletta dell’imbarcazione, rendendo impossibile risalire a bordo una volta in acqua.

Scattato l’allarme, la Guardia Costiera di Genova ha coordinato i soccorsi facendo intervenire i vigili del fuoco di Chiavari. Dal porto turistico Porto Carlo Riva è inoltre partito un mezzo di supporto che ha raggiunto rapidamente la barca e recuperato tutti i membri dell’equipaggio.

Uno dei velisti, punto dalle api e provato dall’accaduto, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari della Croce Bianca Rapallese. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

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