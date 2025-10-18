Monterosso, turista milanese cade sul sentiero di Punta Mesco: soccorsa dall'elicottero
di Redazione
La donna, 70 anni, si è infortunata in una zona impervia: recuperata dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino
Paura nel primo pomeriggio di oggi sul sentiero 591, in località Punta Mesco, nel territorio di Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre. Una turista milanese di circa 70 anni si è infortunata mentre percorreva il tracciato in una zona particolarmente impervia e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.
A raggiungerla sono state le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Brugnato e Levanto, con il supporto del Soccorso Alpino di La Spezia. Vista la difficoltà di accesso via terra, è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco.
La donna è stata individuata, stabilizzata e recuperata con il verricello, per poi essere trasportata in sicurezza all’elisuperficie di Monterosso, dove ad attenderla c'era il personale sanitario del 118 per le prime cure.
