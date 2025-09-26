Montegrosso Pian Latte riparte con il PSR: oltre un milione di euro per infrastrutture, trasporti e sicurezza

Investimenti strategici per il rilancio dell’entroterra: il piccolo Comune di Montegrosso Pian Latte, nell’Alta Valle Arroscia, riceverà oltre un milione di euro grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, nel corso di una visita istituzionale sul territorio.

"Grazie al PSR – ha dichiarato Piana – il Comune potrà contare su infrastrutture rinnovate, collegamenti sostenibili e interventi cruciali per la sicurezza del territorio. È un segnale concreto di attenzione verso le comunità dell'entroterra".

Gli interventi finanziati riguardano tre ambiti fondamentali: Infrastrutture idriche e viabilità: è stata realizzata la manutenzione straordinaria della rete idrica del capoluogo e sostituiti gli impianti risalenti agli anni '70; Mobilità sostenibile: in collaborazione con il Comune di Rezzo e il Parco Regionale delle Alpi Liguri, sono stati acquistati due minibus elettrici, destinati a collegamenti “green” tra i borghi e le aree centrali della Valle di Albenga e Imperia. I mezzi serviranno anche per il trasporto scolastico, servizi a chiamata e assistenza sociale; Prevenzione del dissesto idrogeologico: è in fase di completamento il ripristino della viabilità silvo-pastorale nell’area Monte Monega - Monte Prearba, danneggiata dall’alluvione del 2016. Per facilitare la gestione del territorio è stata inoltre acquistata una trattrice agricola multifunzione.

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Montegrosso Pian Latte, Marco Ferrari, che ha ringraziato la Regione: "Interventi di questo tipo, così radicati nel tessuto sociale e ambientale del nostro territorio, ci motivano a guardare al futuro con fiducia. La vicinanza della Regione alle piccole realtà come la nostra è fondamentale".

