Monte Bianco: il traforo chiude fino a metà dicembre per rifacimento della volta

Da inizio settembre a metà dicembre 2025 – a oltre 60 anni dalla realizzazione di questa infrastruttura eccezionale – il Traforo del Monte Bianco prosegue il progetto di rifacimento di due porzioni di volta, ponendosi così tra i primi grandi tunnel europei ad intraprendere lavori di risanamento profondi sulla sua struttura.

Per questo cantiere si renderà necessaria una chiusura totale della galleria della durata di 15 settimane consecutive:

a partire da lunedì 1° settembre 2025, h 17.00 fino a venerdì 12 dicembre 2025, h 17.00

La data di scadenza di tutti gli abbonamenti (10 o 20 transiti) in corso di validità alla data di inizio della chiusura totale del traforo (1° settembre 2025) è prorogata di 4 mesi (es. scadenza 30 settembre 2025 prorogata al 31 gennaio 2026, scadenza 30 aprile 2027 prorogata al 31 agosto 2027, ecc.).

Il prolungamento della data di validità sarà effettuato automaticamente. Non sarà pertanto necessario inviare alcuna richiesta specifica di proroga.

Si ricorda che, come di consueto, se all’avvicinarsi della nuova data di validità, l’abbonamento non sarà stato utilizzato per la sua totalità, sarà possibile mantenere i transiti residui ricaricando nuovamente l’abbonamento (con 10 o 20 passaggi). Così facendo, i transiti restanti e i nuovi transiti ricaricati potranno essere effettuati entro 24 mesi dalla data di ricarica dell’abbonamento.

