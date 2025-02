Moneglia: gallerie chiuse per cedimento asfalto

Da ieri sera sono chiuse le gallerie stradali ricavate nell'ex ferrovia tra Moneglia a Deiva Marina, dopo un cedimento della carreggiata all'interno di uno dei tunnel. Nonostante gli interventi urgenti dei tecnici, al momento non è possibile prevedere i tempi di riapertura.

Cedimento – Il cedimento dell'asfalto ha provocato la chiusura immediata delle gallerie tra Moneglia e Deiva Marina, interrompendo un importante collegamento per il traffico e i trasporti pubblici. I lavori di ripristino sono stati avviati nella notte, ma nonostante l'impiego di mezzi e uomini da parte dei tecnici comunali e dell'Iren, il problema non è stato risolto.

Interventi – Gli operai sono al lavoro per garantire la sicurezza della carreggiata, ma la situazione è ancora critica. I tentativi di risolvere il problema durante la notte non hanno portato al risultato sperato, e il ritorno alla normalità sembra essere lontano. Non è stato infatti fornito un termine preciso per la riapertura della strada.

Disagi e alternative - A causa della chiusura delle gallerie, anche i trasporti pubblici dell'Amt sono sospesi, aggravando la situazione per chi si sposta quotidianamente. Per gli spostamenti tra il Tigullio e Deiva Marina, gli utenti sono costretti a utilizzare la ferrovia o l'autostrada. In particolare, è possibile accedere a Sestri Levante e uscire al casello di Deiva Marina, ma le opzioni restano limitate.

Previsioni – Al momento non sono previsti tempi di riapertura definitivi. L'emergenza legata al cedimento della carreggiata richiede tempo per le operazioni di ripristino. Il Comune e le autorità locali stanno monitorando la situazione, ma la viabilità resta compromessa, creando disagi per i residenti e i turisti.

