Moneglia, da Regione Liguria 5.5 milioni di euro per miglioramento delle infrastrutture: attiva la rete mobile per le emergenze nelle gallerie

Sono 5 cinque milioni e 500mila euro i fondi stanziati da Regione Liguria per i lavori di adeguamento infrastrutturale, resilienza strutturale e sismica nel Comune di Moneglia. Tra i principali interventi, l’attivazione dell’impianto di telefonia mobile sulla strada delle Gallerie, che collega Moneglia a ovest con Sestri Levante, ad est con Deiva Marina.

“Siamo intervenuti in due situazioni distinte – spiegano il governatore Giovanni Toti e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone -, sebbene entrambe fondamentali per la sicurezza infrastrutturale e ambientale di un territorio fragile, messo a dura prova dagli eventi calamitosi del 2018. Da un lato la difesa e riqualificazione del litorale con attività di adeguamento strutturale, dall’altro, la modernizzazione degli impianti di illuminazione, semaforici e di rete mobile sulla strada delle Gallerie, che di fatto migliorano le comunicazioni tra Moneglia e i comuni limitrofi. Grazie ai fondi regionali vediamo completarsi un percorso di resilienza che non solo proteggerà la costa favorendo attività e turismo, ma semplificherà anche la gestione stradale, anche in caso di emergenza, di uno dei tratti litoranei tra la frazione di Riva Trigoso e Deiva Marina”.

Nello specifico, l’importo complessivo si riferisce a tre differenti interventi, già completati o in via di conclusione, e comprende anche la cifra di compensazione per l’aumento dei prezzi. Dei cinque milioni e 500mila euro, quattro sono di fondi emergenziali messi a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile per i danni causati dalla mareggiata del 2018, di cui due relativi agli interventi in località La Secca attenzionata nel corso del sopralluogo concluso questa sera dal presidente Toti, dall’assessore Giampedrone e dal sindaco Magro. Tale finanziamento ha previsto la realizzazione di due pennelli contro l’erosione dell’arenile e di un importante ripascimento strutturale mediante scogliera a protezione della passeggiata e dell’ex campo sportivo.

Le azioni della Regione Liguria a sostegno del Comune di Moneglia hanno interessato anche la strada litoranea delle Gallerie, lungo la cui tratta sono ora attivi i collegamenti con TIM e Vodafone, mentre per gli altri operatori è funzionate la chiamata di emergenza. Un’operazione necessaria, e attesa da anni, per aumentare il livello di sicurezza all’interno dell’infrastruttura. L’assessorato competente ha pertanto erogato in co-finanziamento con il Comune di Moneglia un contributo di circa 600 mila euro del Fondo Strategico regionale al fine di sostituzione l’illuminazione a led, con conseguente realizzazione della canalina per ospitare i cavi anche dell’impianto di telefonia mobile. Ulteriori 300 mila euro sono stati poi destinati alla sostituzione del sistema centralizzato di controllo semaforico delle Gallerie Sestri Levante/Moneglia/Deiva Marina comprensivo di telecamere di videosorveglianza e dispositivi per il rilevamento passaggio con il rosso.

“Siamo grati alla Regione Liguria – spiega il sindaco di Moneglia Claudio Magro – per la disponibilità che ha dimostrato nel valutare le nostre proposte. Ci fa piacere dimostrare alla cittadinanza che cerchiamo di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione attraverso piani di difesa del suolo e della costa. Grazie a questi adeguamenti potremo procedere anche con ulteriori progetti di restyling e mobilità sostenibile, come nel caso della ciclovia tirrenica”.

Gli interventi di adeguamento sismico riguardano invece una cifra di 500mila euro destinata alla palestra del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “De André”. Tale finanziamento è interamente coperto da fondi ministeriali grazie alla segnalazione da parte dell’assessore all’Edilizia Scolastica Marco Scajola.