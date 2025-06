Moneglia, tre gallerie riaperte verso Deiva Marina e Sestri Levante

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Da mezzanotte riapriranno le gallerie Lemeglio verso Deiva Marina e La Secca e Vallegrande, in direzione Sestri Levante: è un risultato importante, raggiunto grazie ai primi interventi di messa in sicurezza urgente effettuati dal Comune con il finanziamento del Fondo strategico regionale”. Così l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone oggi a Moneglia insieme al sindaco Claudio Magro e al sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas per fare il punto a tre mesi circa dalla chiusura delle gallerie stradali che collegano il borgo con Sestri Levante da una parte e Deiva Marina dall'altra.

Regione Liguria ha messo a disposizione complessivamente 1.424.050 euro, di cui 262.200 euro per Sestri Levante e 1.161.850 euro per il Comune di Moneglia per effettuare i primi lavori, considerati prioritari: a Moneglia la messa in sicurezza provvisionale è stata realizzata con interventi corticali e sub-corticali di rinforzo e stabilizzazione. Le gallerie sono chiuse dal 27 marzo verso Sestri Levante e dal 10 aprile verso Deiva Marina.

“Stiamo dando risposte concrete a questo territorio, nella consapevolezza dell’importanza di questo collegamento, molto utilizzato da residenti e turisti – prosegue Giampedrone - Dalla chiusura ad oggi è stata una corsa contro il tempo in cui abbiamo affiancato e sostenuto economicamente i progetti presentati dai sindaci, per i primissimi interventi urgenti, individuati come prioritari per ridare fiato ad alcune attività economiche e ricettive rimaste isolate dopo la chiusura (camping, stabilimenti balneari e ristoranti). In autunno ci sarà un’ulteriore fase di lavori nelle gallerie, sempre con i fondi regionali. Intanto è stato attivato, grazie al lavoro di Concessioni del Tirreno e al supporto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ingresso emergenziale sull’autostrada A12 da Moneglia, in località Tessi, dedicato esclusivamente ai mezzi di soccorso sanitario”.

Per quanto riguarda la fase strutturale, “è in corso un’interlocuzione con il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi - conclude Giampedrone - per l'avvio di un tavolo di confronto per traguardare nel tempo soluzioni definitive per queste gallerie attraverso interventi strutturali indispensabili per la riapertura definitiva”, conclude l’assessore.

“Esprimo grande soddisfazione per essere riusciti in tempi record a ultimare questa prima fase di lavori, grazie ai finanziamenti di Regione Liguria – dichiara il sindaco di Moneglia Claudio Magro – Oggi pomeriggio firmerò l’ordinanza per riaprire queste gallerie da mezzanotte. Ringrazio anche gli uffici comunali che hanno accelerato al massimo le procedure e le imprese appaltatrici che hanno lavorato in contemporanea con un grande sforzo, in termini di uomini e mezzi. Fare più presto di così credo non fosse possibile. Il mio auspicio era quello di poter riaprire in sicurezza entro la fine di giugno: con l’impegno di tutti ce l’abbiamo fatta”.

Sul lato di Sestri Levante, è prevista la prossima settimana la riapertura della prima galleria detta della 'Asseau': “Questi primi lavori all’interno delle gallerie di Moneglia e gli altri nella prima galleria da Sestri Levante, che si concluderanno all'inizio della prossima settimana – dichiara il sindaco di S. Levante Francesco Solinas - sono il primo passo necessario per avviare quel processo di riapertura che prevede una messa in sicurezza delle quali le gallerie hanno davvero bisogno”. Presenti al sopralluogo anche il vicesindaco di Moneglia Giulia Dezza e l'assessore di Deiva Marina Jordy Corradino.

