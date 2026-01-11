Moneglia, addio allo scrittore e saggista Mario Dentone

GENOVA - E' morto all'età di 78 anni Mario Dentone, saggista e autore di decine di pubblicazioni. Nato a Chiavari nel 1947, era cresciuto a Riva Trigoso e viveva a Moneglia. Aveva collaborato con la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova.

Lo scrittore Mario Dentone si è sentito male improvvisamente per strada, durante una passeggiata. A nulla è valso l’intervento degli operatori del 118 e dei volontari della Croce Azzurra di Moneglia.

“Con la scomparsa di Mario Dentone l’intero comprensorio perde un testimone autorevole della nostra storia, una voce lucida e appassionata che ha saputo raccontare il nostro passato con rigore e amore per la sua terra, per Riva Trigoso. Alla sua famiglia rivolgiamo le più sentite condoglianze, e in particolare alla figlia Marzia, anima di tante iniziative del LabTer Tigullio e già curatrice museale del MuSel”.

Così il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas.









