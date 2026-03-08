È mancata la mamma di Maurizio Michieli
di r.s.
La signora Nadia Marocco, piemontese di Montaldeo, aveva 84 anni. I funerali martedì 10 alle 10 nella chiesa di San Francesco di Albaro
Gravissimo lutto per il nostro direttore Maurizio Michieli e per tutta la famiglia di Telenord: all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia, è mancata la sua mamma Nadia Marocco (nella foto), originaria di Montaldeo, piccolo borgo piemontese in provincia di Alessandria. Malata da tempo, prima di andarsene è riuscita a festeggiare la nascita dell'adorato nipote Amos.
I funerali si celebreranno martedì 10 alle 10 nella chiesa di San Francesco di Albaro.
Al nostro Maurizio e familiari le più affettuose condoglianze dell'editore Massimiliano Monti e di tutta la redazione, amministrazione e componente tecnica di Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Pegli in fiore: le camelie di Villa Durazzo Pallavicini annunciano la primavera
07/03/2026
di Anna Li Vigni
Violenza domestica in Liguria, oltre 3.300 segnalazioni al 112 nel 2025
07/03/2026
di Carlotta Nicoletti
Miss Sub torna in Liguria: il concorso di bellezza sott’acqua riparte da Lavagna
07/03/2026
di Carlotta Nicoletti