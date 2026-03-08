È mancata la mamma di Maurizio Michieli

Gravissimo lutto per il nostro direttore Maurizio Michieli e per tutta la famiglia di Telenord: all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia, è mancata la sua mamma Nadia Marocco (nella foto), originaria di Montaldeo, piccolo borgo piemontese in provincia di Alessandria. Malata da tempo, prima di andarsene è riuscita a festeggiare la nascita dell'adorato nipote Amos.

I funerali si celebreranno martedì 10 alle 10 nella chiesa di San Francesco di Albaro.

Al nostro Maurizio e familiari le più affettuose condoglianze dell'editore Massimiliano Monti e di tutta la redazione, amministrazione e componente tecnica di Telenord.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.