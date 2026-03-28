Attualità

Molassana, il Cinema Nazionale beneficia dei fondi destinati a via dei Filtri

di Claudio Baffico

Spazio Genova - Festival Usato

Il presidente del municipio Media Valbisagno Lorenzo Passadore annuncia la redistribuzione dei fondi destinati per via dei Filtri al Cinema Nazionale di Molassana, che sta facendo grandi passi avanti verso l'apertura. Ai microfoni di Telenord, Passadore commenta anche la situazione relativa alle polveri provenienti dall'area ex Cavalletti e fa il punto sulla situazione relativa al dissesto idrogeologico.

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