Molassana, il Cinema Nazionale beneficia dei fondi destinati a via dei Filtri

Il presidente del municipio Media Valbisagno Lorenzo Passadore annuncia la redistribuzione dei fondi destinati per via dei Filtri al Cinema Nazionale di Molassana, che sta facendo grandi passi avanti verso l'apertura. Ai microfoni di Telenord, Passadore commenta anche la situazione relativa alle polveri provenienti dall'area ex Cavalletti e fa il punto sulla situazione relativa al dissesto idrogeologico.

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