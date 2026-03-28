Attualità

Molassana, cittadini allarmati per le polveri prodotte dall'ex cava Cavalletti

di Claudio Baffico

Inquinamento

Molassana, cittadini allarmati per le polveri prodotte dall'ex cava Cavalletti
Spazio Genova - Festival Usato

Le nuvole di materiale polveroso che scaturiscono dall'area dell'ex cava Cavalletti, a Molassana, allarmano i cittadini del quartiere, che chiedono interventi radicali per ovviare al problema. In zona anche una centralina Arpal che monitora la qualità dell'aria. A preoccupare anche la vicinanza di un asilo e di una scuola, oltre ai lavori per lo scolmatore che potrebbero creare ulteriore inquinamento nella media Valbisagno. Diverse le testimonianze ai microfoni di Telenord, tra le quali quella del portavoce del comitato Cambiamo aria Valbisagno Giacomo Cafasso.

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