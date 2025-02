Modena-Spezia, pari al Braglia: gol di Pio Esposito e Defrel. Kouda spreca nel recupero

Lo Spezia sfiora la vittoria nel recupero con Kouda, ma il Modena resiste: al Braglia finisce 1-1. Pio Esposito porta in vantaggio i liguri, Defrel firma il pareggio. Nel secondo tempo lo Spezia costruisce diverse occasioni, ma Kouda spreca la palla decisiva a tempo scaduto. I canarini chiudono in dieci per l'espulsione di Palumbo.

Formazioni – D'Angelo conferma Pio Esposito in attacco al fianco di Lapadula, mentre in difesa Bertola torna titolare accanto a Wisniewski e Hristov. A centrocampo Vignali a destra con Reca a sinistra e in mezzo Cassata, Esposito e Bandinelli.

Primo tempo – Lo Spezia parte forte e si rende pericoloso con Bandinelli al 7', ma il suo tiro è centrale. Al 13' Vignali tenta la conclusione, senza successo. Pio Esposito colpisce una traversa prima di sbloccare il match al 23’ su assist di Reca: per lui è il tredicesimo centro stagionale. Il Modena reagisce immediatamente e pareggia sugli sviluppi di un corner: Zaro prolunga, Defrel controlla e batte Chichizola sfruttando un'incertezza di Bertola. Prima dell’intervallo, lo Spezia ci prova con Vignali, ma la sua conclusione finisce fuori.

Ripresa – Il Modena si affaccia in avanti con Palumbo al 46', ma il tiro è impreciso. Lo Spezia risponde al 54' con Pio Esposito, che non inquadra la porta. I liguri guadagnano un angolo al 60', ma nessuno riesce a concludere e la difesa modenese libera. D’Angelo opera i primi cambi: Kouda e Degli Innocenti prendono il posto degli ammoniti Bandinelli e Cassata. Al 70' Kouda impegna Gagno con un tiro deviato in corner, ma sugli sviluppi Salvatore Esposito manda alto. Poco dopo Falcinelli rileva Lapadula. Lo Spezia continua a spingere: al 75’ una punizione di Salvatore Esposito esce di poco, mentre al 77' Caso trova la risposta di Chichizola.

Finale acceso – Al 78’ Palumbo sfiora il vantaggio per il Modena, con un tiro alto di poco. All’84’ Bertola riceve un'ammonizione pesante: era diffidato e salterà la sfida contro il Catanzaro in programma domenica 23 febbraio alle 15. Negli ultimi minuti D'Angelo inserisce Aurelio e Colak per Reca e Vignali. Nel recupero il Modena rimane in dieci per l’espulsione di Palumbo, furioso con l'arbitro Pezzuto. L'ultima occasione capita sui piedi di Kouda, ma Zaro salva sulla linea. Finisce 1-1, con lo Spezia che lascia il Braglia con qualche rimpianto.

Le formazioni

Modena: Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Beyuku, Gerli, Santoro, Idriss; Palumbo, Caso; Defrel.

Spezia: Chichizola; Wisniewski, Bertola, Hristov; Vignali, Cassata, Esposito, Bandinelli, Reca; Lapadula, Esposito P.

Ammoniti: Bandinelli (S); Beyuku (M); Zaro (M); Cassata (S); Vignali (S); Lapadula (S);

