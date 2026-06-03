Moby inaugura l’estate tra Sardegna, Corsica e calcio: ripartono le linee e la sigla di “Calciomercato-L’originale”

L’estate prende ufficialmente il via per Moby, che riattiva le principali linee verso Sardegna e Corsica e diventa anche protagonista televisiva con la nuova sigla di “Calciomercato-L’originale”, in onda su Sky Sport e NOW.

Collegamenti – Da domani torna attiva la linea quotidiana Genova–Livorno, operata con Moby Aki e Moby Wonder, che si aggiunge alla Livorno–Bastia già operativa con Moby Kiss. Le rotte rafforzano il collegamento tra Toscana, Liguria e Corsica, con traversate rapide verso l’“Isola di bellezza”.

Sardegna – È già ripartita anche la Genova–Olbia, servita da Moby Aki e Moby Orli, pensata per il turismo del Nord Italia ed Europa. Attiva tutto l’anno la Livorno–Olbia con le ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy, tra le unità più grandi e sostenibili del Mediterraneo.

Televisione – Le due ammiraglie sono anche al centro della nuova sigla di “Calciomercato-L’originale”, che ha preso il via da Olbia e proseguirà fino al 28 agosto a Capri. Il programma segue il tour estivo del calciomercato con Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan e Fayna.

Produzione – La sigla è stata realizzata a bordo delle navi Moby, con la partecipazione dello staff della trasmissione e degli ospiti, tra cui Walter Zenga e Billy Costacurta. Bonan compare anche come interprete musicale con il brano “Avrei bisogno di sorridere”.

Servizi a bordo – Le navi diventano veri e propri set televisivi con ponti attrezzati, maxischermi, wi-fi gratuito e spazi dedicati alla ristorazione, dal grill alla pizza fino alla cucina gourmet. Presenti anche sistemi automatizzati di supporto al servizio e piccoli robot per la gestione dei tavoli.

Estate – Tra collegamenti marittimi e intrattenimento televisivo, Moby lega turismo e spettacolo, trasformando l’avvio della stagione estiva in un evento tra mare e calcio.

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