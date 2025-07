Mobilità on demand: FlixBus, NCC Italia, BRUM e Wayla tra i firmatari del Manifesto di Muoviti Italia

Quattro nuovi attori della mobilità e dell’ecosistema digitale – Associazione NCC Italia, BRUM, FlixBus Italia e Wayla – hanno sottoscritto il Manifesto di Muoviti Italia, la coalizione trasversale lanciata lo scorso maggio alla Camera dei Deputati per promuovere una riforma strutturale della mobilità on-demand in Italia.

I nuovi firmatari si uniscono a un fronte già composto da AICALF (Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares), Bolt, Conftrasporto e Federazione Muoversì, che hanno dato vita alla coalizione con l’obiettivo di superare un sistema normativo inefficiente e ormai inadeguato alle reali esigenze di cittadini, turisti, imprese e conducenti professionisti.

“Il Manifesto rappresenta una visione concreta per una mobilità urbana più accessibile, tecnologica, sostenibile e inclusiva – ha dichiarato il portavoce di Muoviti Italia, Prof. Andrea Giuricin – L’ingresso di nuovi firmatari come Wayla, NCC Italia, Brum e FlixBus rafforza la nostra spinta verso una riforma che migliori la qualità della vita nelle città e sostenga la competitività dell’economia italiana”.

“Come operatore internazionale presente in Italia da dieci anni e promotore di una mobilità collettiva innovativa e sostenibile, siamo felici di unirci alla visione del Manifesto di Muoviti Italia, che rappresenta la volontà condivisa di compiere un passo avanti decisivo verso una mobilità più intermodale, digitalizzata, sostenibile e inclusiva – ha dichiarato Cesare Neglia, Amministratore Delegato di FlixBus Italia – In FlixBus crediamo fortemente nella necessità di ripensare il sistema dei trasporti in chiave intermodale, a partire dalla trasformazione delle autostazioni in hub moderni e funzionali, capaci di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti e di supportare al contempo la crescita economica locale. Con questa adesione, ribadiamo il nostro impegno a guidare il cambiamento verso un viaggio accessibile, digitale e alla portata di tutti, contribuendo alla costruzione di un ecosistema di mobilità più efficiente e sostenibile per l’Italia. In quest’ottica, siamo favorevoli a ogni ulteriore intervento di liberalizzazione del settore dei trasporti, che riteniamo fondamentale per la democratizzazione del viaggio e per garantire maggiori opportunità di scelta e qualità per i passeggeri”.

“La firma del Manifesto di Muoviti Italia da parte dell’Associazione NCC Italia è un’iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile e la trasformazione del settore dei trasporti nel nostro Paese – dichiara il Presidente dell’Associazione Luca Notarbartolo – Con la sottoscrizione del manifesto, la nostra organizzazione si impegna a sostenere pratiche innovative e responsabili, contribuendo così a riformare il trasporto pubblico non di linea. Entrare a far parte di Muoviti Italia è un traguardo significativo per la centralità della nostra associazione. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco con altri attori del settore per creare un sistema di trasporto più efficiente e moderno. Con questa adesione segniamo l’inizio di un nuovo capitolo per Associazione NCC Italia, che continuerà a promuovere il valore del servizio di noleggio con conducente, sottolineando l’importanza di una mobilità integrata e sostenibile”.

“La missione di BRUM è rinnovare il percorso di conseguimento della patente rimasto fermo agli anni ’80, rendendolo più veloce, efficiente e vicino alle esigenze attuali delle persone. Aderire all’appello di Muoviti Italia significa fare un altro passo verso una riforma necessaria del settore dei trasporti, che semplifichi la burocrazia e offra strumenti di lavoro aggiornati a chi, ogni giorno, forma i guidatori di domani”, afferma Luca Cozzarini, co-founder e CEO di BRUM.

“Siamo orgogliosi di aderire al Manifesto promosso da Muoviti Italia, contribuendo concretamente alla costruzione di una mobilità più efficiente, moderna e sostenibile nel nostro Paese – afferma Carlo Bettini, Founder e CEO di Wayla – È tempo di un cambiamento deciso, per offrire servizi all’altezza delle esigenze sia di chi vive in Italia sia di chi la visita”.

La mobilità on-demand in Italia è oggi frenata da vincoli normativi anacronistici, che generano carenza di offerta, costi elevati per gli utenti e ostacoli per gli operatori. In città come Roma, il numero di taxi ed NCC sono largamente insufficienti rispetto alla domanda reale, mentre in Paesi europei come Francia e Portogallo, sistemi più moderni e digitali hanno reso il trasporto non di linea più efficiente, inclusivo e competitivo. Per colmare questo divario, Muoviti Italia promuove una riforma organica che armonizzi le regole, elimini le barriere burocratiche e favorisca un ecosistema di mobilità aperto, efficiente e al passo con i tempi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.