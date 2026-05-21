Mobilità giovanile a Roma: il 46,3% usa il trasporto pubblico per andare a scuola, abbonamento annuale al 75,1% degli studenti
di Redazione
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