MIT: pubblicato Conto Nazionale Infrastrutture e Trasporti 2023-24. Salvini, verso raggiungimento obiettivi strategici

È stata pubblicata sul sito del MIT la 53ª edizione del “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) – Anni 2023-2024”, principale strumento di analisi e monitoraggio del sistema infrastrutturale e dei trasporti del Paese.

L’edizione 2023-2024, che si apre con una prefazione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, raccoglie statistiche dettagliate elaborate nell’ambito del Programma Statistico Nazionale in collaborazione con ISTAT e altri enti di settore. Il volume include sezioni dedicate alle infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità sostenibile, con Appendici online che rendono i dati direttamente consultabili.

Nella prefazione, il ministro Salvini sottolinea l’importanza del CNIT per la programmazione del Dicastero, evidenziando il costante lavoro del MIT e del Governo “proiettato verso il completo raggiungimento degli obiettivi strategici e degli impegni assunti per il prossimo futuro, a livello europeo e internazionale”.

Riferimento essenziale per il monitoraggio del sistema nazionale di trasporti e infrastrutture, il CNIT si distingue per un approccio multidimensionale e integrato, in sinergia con amministrazioni ed enti di ricerca. Un contributo fondamentale per una programmazione sempre più efficace e per il supporto alle decisioni strategiche a livello governativo e industriale.

