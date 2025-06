Missione a Roma per lo Skymetro, Tursi chiede tempo al Mit: si profila un braccio di ferro

Salvare il finanziamento da 400 milioni senza costruire lo Skymetro così come originariamente progettato: è questo l'obiettivo della Giunta Salis che ha fissato per il prossimo 8 luglio una missione istituzionale al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Roma. Lo ha rivelato l'assessore Massimo Ferrante parlando oggi in Consiglio comunale: l'obiettivo di partenza è ottenere una proroga all'assegnazione dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura che dovrebbe collegare la Val Bisagno al centro della città, rispetto alla scadenza già fissata al 31 dicembre di quest'anno.

Braccio di ferro – Nelle scorse settimane il Viceministro Edoardo Rixi aveva chiuso all'ipotesi di qualunque proroga: “Il Comune di Genova può lavorare alacremente durante l'estate, come faccio io”, aveva detto a margine dell'assemblea pubblica di Assagenti a Palazzo San Giorgio. “Avremmo respinto richieste di proroga – aveva precisato Rixi – anche se fossero pervenute dalla precedente amministrazione di centrodestra”. L'esponente del Mit aveva poi spiegato che il finanziamento deve essere utilizzato per lo Skymetro così come previsto, in caso contrario il ministero averebbe dirottato quelle risorse su progetti giù pronti, ma non finanziati, in altre città italiane.

La posizione del Comune – Da parte sua Silvia Salis aveva ricordato che una richiesta di proroga di sei mesi era già stata avanzata dall'amministrazione Piciocchi il 16 maggio scorso e che il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici non consentiva – a causa delle molte prescrizioni contenute nel dispositivo – un'immediata cantierabilità dell'opera.

La posizione della Lega genovese -“Skymetro sì o no? Il futuro della viabilità della Val Bisagno dipende dalle scelte della nuova giunta di sinistra. Però oggi in consiglio comunale l’assessore competente, a seguito della mia interrogazione, non ha dato alcuna risposta in merito alla volontà della giunta Salis di fare o non fare lo Skymetro, confermando le nostre preoccupazioni sulla loro scarsa chiarezza e incapacità di governare una grande Città come Genova. Si tratta di un’opera necessaria e se il Comune indugerà ancora, buttando all’aria anni di lavoro del centrodestra, si rischiano di perdere 398 milioni di euro. Infatti il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato chiaro: il termine per l'affidamento dell'opera è fissato al 31 dicembre 2025 e non possono essere concesse proroghe. Mi spiace constatare che anche in Sala Rossa l’assessore competente abbia fatto le solite sterili polemiche da campagna elettorale anziché rispondermi con chiarezza ‘sì’ o ‘no’. In sostanza, ha soltanto annunciato che il prossimo 8 luglio l’amministrazione comunale avrà un incontro a Roma sul tema dello Skymetro. Non ha però dato altra formale indicazione. Se Genova perderà tutti quei soldi e gli abitanti della Val Bisagno non vedranno risolti i grossi problemi di viabilità, sarà colpa esclusivamente di questa amministrazione di sinistra” - dichiara il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua.

