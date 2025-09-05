Minibus: Indacar installa sistema avanzato di assistenza alla guida su tutti i suoi veicoli in Europa

INDCAR, azienda leader nel settore dei minibus in Europa, ha annunciato che tutti i minibus della gamma INDCAR ora integrano i Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS), un impegno intelligente e responsabile per la sicurezza di veicoli, conducenti e passeggeri. INDCAR diventa così il primo allestitore in Europa a integrare tutti i sistemi previsti dalla nuova normativa.

“Attualmente, tutti i veicoli vengono consegnati con il sistema ADAS completamente omologato e verificato, garantendo un funzionamento ottimale e la garanzia di aver superato i controlli di qualità”, sottolinea Gaël Queralt, CEO di INDCAR.

Questo progetto è stato sviluppato in collaborazione con IVECO, conducendo test approfonditi di tutti i sistemi per garantirne la piena integrazione con il marchio.

Per raggiungere questo obiettivo, il dirigente afferma che è stato necessario adattare i sistemi originali di IVECO, il suo partner principale; in alcuni casi, omologarli e, in generale, installarli, verificarli e calibrarli. Si tratta di un progetto meticoloso, realizzato interamente da INDCAR, in stretta collaborazione con IVECO, garantendo la massima compatibilità, qualità e affidabilità del prodotto finale.

Oltre 80 veicoli con sistema ADAS integrato sono stati attualmente consegnati in tutti i paesi europei.

I veicoli INDCAR integrano le seguenti nuove tecnologie: Frenata Automatica di Emergenza (AEBS), Cruise Control Intelligente (ISA), Avviso di Superamento Corsia (LDWS), Rilevamento di Sonnolenza e Affaticamento (DDAW), Sensori di Retromarcia (REV), Monitoraggio della Pressione degli Pneumatici (TPMS), Rilevamento dell’Angolo Cieco (BSIS) e Rilevamento della Parte Anteriore del Veicolo (MOIS). Degni di nota sono anche la funzionalità etilometro e l’attivazione automatica delle luci e dei tergicristalli.

Il motivo di questa implementazione è il Regolamento Generale sulla Sicurezza (GSR), che, da luglio 2024, impone a tutti i nuovi veicoli nell’Unione Europea (UE) di conformarsi alla nuova direttiva UE sulla sicurezza stradale. Questi sistemi sono progettati per prevenire gli incidenti e ridurne la gravità e costituiscono la base per una futura transizione alla guida automatizzata.

La legislazione UE prevede inoltre altri tre dispositivi di sicurezza obbligatori, la cui installazione è obbligatoria nel 2026 e nel 2029. INDCAR garantisce l’omologazione europea per tutti i suoi veicoli.

Tutte le unità INDCAR sono dotate di omologazione europea, il che significa disporre di un veicolo conforme alla versione più recente delle normative, garantendo così il massimo livello di sicurezza e affidabilità.

Questa conformità completa, che include l’integrazione di tutti i sistemi richiesti dal GSR, non solo offre una maggiore protezione per conducenti e passeggeri, ma aumenta anche il valore residuo del minibus. Un veicolo con omologazione europea può essere immatricolato in qualsiasi paese dell’UE senza ulteriori modifiche, il che ne aumenta l’attrattiva sul mercato dell’usato e amplia le opportunità di vendita in tutta Europa. “In INDCAR, puntiamo sull’innovazione e sulla sicurezza in tutte le carrozzerie che sviluppiamo. Ogni progetto combina tecnologie avanzate, processi rigorosi e validazioni con il produttore IVECO, a dimostrazione di un impegno assoluto per la qualità. Il risultato sono soluzioni di mobilità affidabili, pienamente validate e perfettamente adattate alle normative vigenti, progettate per offrire la massima sicurezza e affidabilità ai nostri clienti”, afferma Queralt.

