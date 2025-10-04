Millesimo: successo per la festa nazionale del tartufo, eccellenza del territorio

A Millesimo, nel cuore dell’entroterra savonese, è andata in scena la 33ª edizione della Festa nazionale del tartufo, una celebrazione che unisce gusto, tradizione e sviluppo locale. L’evento, ormai appuntamento fisso del panorama enogastronomico ligure, è stato sostenuto con forza dalla Regione Liguria, che vede nel tartufo un simbolo del potenziale economico e culturale delle aree interne.

«Il tartufo è un’eccellenza capace di raccontare una storia secolare. È grazie a prodotti come questo che i territori possono costruire sviluppo, attrattività e lavoro per la comunità», ha dichiarato il vicepresidente della Regione e assessore ai Prodotti tipici Alessandro Piana, presente alla manifestazione insieme agli assessori Luca Lombardi (Turismo) e Paolo Ripamonti (Energia).

Per l’assessore Lombardi, la festa dimostra "come le tipicità e l’enogastronomia siano un motore fondamentale per il turismo ligure", con un crescente interesse per le zone dell’entroterra da parte di visitatori italiani e stranieri.

Un punto ribadito anche da Ripamonti: "Il tartufo di Millesimo è un tesoro autentico del nostro territorio, capace di generare lavoro e, allo stesso tempo, preservare radici e identità locali".

