Milano testa le cargo e-bike di Poste: consegne più ecosostenibili tra le vie dei Navigli

Poste Italiane porta la logistica sostenibile nel cuore di Milano con la sperimentazione delle nuove cargo e-bike per il recapito di posta e pacchi nel quartiere dei Navigli. Il progetto punta a rendere le consegne urbane più efficienti, sicure e a basso impatto ambientale, soprattutto nelle aree caratterizzate da traffico intenso e spazi limitati.

Le biciclette elettriche a tre ruote possono trasportare fino a 700 litri di volume e 100 chilogrammi di carico. Sono dotate di tecnologie avanzate per la sicurezza, sistemi di recupero dell'energia in frenata e pannelli fotovoltaici che contribuiscono alla ricarica della batteria. A bordo anche sensori per il monitoraggio della qualità dell'aria e di altri parametri ambientali.

L'iniziativa rientra nel programma di innovazione sostenuto dal Centro nazionale per la Mobilità sostenibile (MoST) e finanziato attraverso il Pnrr. Dopo i test avviati in Toscana e Puglia, la sperimentazione arriva ora a Milano, confermando l'impegno di Poste Italiane verso una mobilità urbana sempre più sostenibile. La società dispone già di una flotta di oltre 30mila veicoli a basse emissioni, di cui più di 6.200 elettrici.

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