Milano-Sanremo, sabato 21 cambia la viabilità a Genova Voltri per il passaggio della corsa

Sabato 21 marzo torna la Milano-Sanremo, giunta alla 117ª edizione, e il passaggio della gara comporterà modifiche temporanee alla viabilità nel territorio di Genova, in particolare nel quartiere di Voltri, nel Municipio VII Ponente.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della competizione, sarà prevista la sospensione della circolazione in entrambe le direzioni di marcia almeno 30 minuti prima del passaggio dei ciclisti e fino al transito del veicolo di “fine gara”. Le limitazioni interesseranno via Ovada (dal confine con il Comune di Mele), via Lemerle e la Strada Statale 1 Aurelia in direzione ponente, nel tratto compreso tra via don Giovanni Verità e via Pietro Paolo Rubens, fino al confine con Arenzano.

Oltre alle chiusure temporanee, saranno in vigore divieti di sosta e fermata dalle ore 7.00 alle 17.00, e comunque fino al termine delle esigenze organizzative, su numerose strade della zona. Tra queste: via Ovada, via Lemerle, via don Giovanni Verità, via Carlo Camozzini e alcuni tratti di via Pietro Paolo Rubens.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti. La Polizia Locale potrà inoltre adottare ulteriori provvedimenti in base alle necessità operative legate all’evento.

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