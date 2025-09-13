Milano-Parigi: cresce il numero dei passeggeri che scelgono Trenitalia sulla tratta internazionale
di R.S.
Secondo un’analisi delle prenotazioni della piattaforma digitale Trainline, gli italiani preferiscono spostarsi in treno per vivere l’esperienza più rilassata del viaggio secondo un concetto più avventuroso. L’84% degli utenti ha dichiarato di voler riscoprire tale esperienza soprattutto per le avventure transfrontaliere, in particolar modo per la tratta Milano-Parigi dove, dalla riapertura nel mese di aprile 2025 con il Frecciarossa di Trenitalia France (Gruppo FS), il numero di passeggeri è cresciuto del 71%.
Un aumento della domanda riguarda anche gli altri collegamenti come Parigi – Milano con un incremento dei passeggeri del 58%, Parigi – Torino con crescita del 25% e Torino – Parigi anch’esso con un incremento del 25%. Risultati importanti che Trainline vuole celebrare portando lo spirito di Parigi a Milano con un’esperienza immersiva nella Galleria delle Carrozze della Stazione Milano Centrale il 18 e 19 settembre.
Un trend, quello della scelta del treno come mezzo per i viaggi transfrontalieri, che tende a crescere sempre di più e che l’AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, aveva sottolineato ad agosto in una intervista per Italpress Economy: «Il Frecciarossa tra Milano e Parigi, riattivato ad aprile scorso, ha avuto un grande successo e stiamo lavorando ad un nuovo collegamento tra Roma e Milano con Monaco di Baviera. Il servizio partirà dalla fine del 2026 e si espanderà progressivamente verso Berlino e Napoli. Un progetto concreto che vedrà impegnate Trenitalia e i partner tedeschi in un altro collegamento prestigioso a livello transfrontaliero».
Inoltre il Gruppo FS dal 15 giugno è presente con il Frecciarossa di Trenitalia France sui binari della tratta Parigi-Marsiglia. Un ulteriore passo in avanti nella strategia di espansione internazionale di FS che, con il suo Piano Strategico 2025-2029, mira a rafforzare la presenza all’estero e, tornando alla matematica dei risultati ottenuti, nel 2024 Trenitalia France ha visto incrementare il numero di passeggeri del 40%.
