Milano: dal 22 settembre aperte sei nuove ciclostazioni, 900 posti vicino alle metro
di R.S.
Apriranno il prossimo 22 settembre le sei nuove velostazioni, ciascuna con 150 posti, presso le fermate di Bignami, Bisceglie, Centrale, Maciachini, Molino Dorino, Romolo che si aggiungeranno a quelle già in servizio a Cordusio e presso i parcheggi di interscambio di Abbiategrasso M2 e Comasina M3.
Le sei velostazioni, realizzate nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, avranno a disposizione 150 posti ciascuna per il ricovero delle bici, disposti su due livelli. Alcuni di questi saranno dotati di presa per la ricarica delle e-bike.
In ogni velostazione è presente un servizio di videosorveglianza e un Bike Lab, ovvero una stazione di riparazione biciclette composta da una colonna con incorporata una pompa per il gonfiaggio degli pneumatici e gli attrezzi necessari per la riparazione dei mezzi a due ruote, in caso di piccoli imprevisti.
L’accesso alle velostazioni sarà possibile tutti i giorni dalle 5:30 del mattino alle 1:30 di notte. Le prime due ore di sosta saranno gratuite.
“Il potenziamento della rete ciclabile e l’aumento dell’uso delle biciclette anche per gli spostamenti casa lavoro – spiega l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – ha reso essenziale individuare spazi di sosta attrezzati e sicuri. Queste nuove strutture sono al servizio dei ciclisti, aumentando l’offerta presente sul territorio. Inoltre, la loro localizzazione in punti strategici sarà utile non solo per i milanesi, ma anche per chi proviene dai comuni limitrofi”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie