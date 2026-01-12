Cronaca

Genova, fuori pericolo dopo un mese in rianimazione il bambino investito in via Archimede

di c. b.

44 sec

Avviato il percorso di riabilitazione

Genova, fuori pericolo dopo un mese in rianimazione il bambino investito in via Archimede

Fuori pericolo il bambino investito in Via Archimede il 9 dicembre dello scorso anno. L’Istituto Giannina Gaslini di Genova rende noto che il piccolo rimasto coinvolto nell’incidente con un’ambulanza, ricoverato da allora in Rianimazione, non è più in pericolo immediato di vita.

Il miglioramento del quadro clinico ha permesso il trasferimento del piccolo paziente nel reparto di Fisiatria, dove è stato avviato il percorso di riabilitazione. Le sue condizioni restano sotto costante e attento monitoraggio da parte dell’équipe medica.

L’Istituto continuerà a garantire tutte le cure e gli interventi necessari, seguendo con la massima attenzione l’evoluzione clinica. "Nel rispetto della privacy del minore e della famiglia, non saranno diffuse ulteriori informazioni. Il Gaslini esprime infine - informa una nota - la propria vicinanza ai familiari e ringrazia il personale sanitario coinvolto nell’assistenza".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: