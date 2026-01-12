Genova, fuori pericolo dopo un mese in rianimazione il bambino investito in via Archimede
di c. b.
Avviato il percorso di riabilitazione
Fuori pericolo il bambino investito in Via Archimede il 9 dicembre dello scorso anno. L’Istituto Giannina Gaslini di Genova rende noto che il piccolo rimasto coinvolto nell’incidente con un’ambulanza, ricoverato da allora in Rianimazione, non è più in pericolo immediato di vita.
Il miglioramento del quadro clinico ha permesso il trasferimento del piccolo paziente nel reparto di Fisiatria, dove è stato avviato il percorso di riabilitazione. Le sue condizioni restano sotto costante e attento monitoraggio da parte dell’équipe medica.
L’Istituto continuerà a garantire tutte le cure e gli interventi necessari, seguendo con la massima attenzione l’evoluzione clinica. "Nel rispetto della privacy del minore e della famiglia, non saranno diffuse ulteriori informazioni. Il Gaslini esprime infine - informa una nota - la propria vicinanza ai familiari e ringrazia il personale sanitario coinvolto nell’assistenza".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Crans-Montana, Moretti davanti al giudice: attesa per la conferma dell’arresto
12/01/2026
di Redazione
Sicurezza sui treni liguri, il Siap: "Utile l’iniziativa di Assoutenti e pendolari"
11/01/2026
di red. cr.
Savona, perseguita la ex fidanzata: braccialetto elettronico per un uomo di 47 anni
11/01/2026
di red. cr.