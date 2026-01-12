Genova, fuori pericolo dopo un mese in rianimazione il bambino investito in via Archimede

Fuori pericolo il bambino investito in Via Archimede il 9 dicembre dello scorso anno. L’Istituto Giannina Gaslini di Genova rende noto che il piccolo rimasto coinvolto nell’incidente con un’ambulanza, ricoverato da allora in Rianimazione, non è più in pericolo immediato di vita.

Il miglioramento del quadro clinico ha permesso il trasferimento del piccolo paziente nel reparto di Fisiatria, dove è stato avviato il percorso di riabilitazione. Le sue condizioni restano sotto costante e attento monitoraggio da parte dell’équipe medica.

L’Istituto continuerà a garantire tutte le cure e gli interventi necessari, seguendo con la massima attenzione l’evoluzione clinica. "Nel rispetto della privacy del minore e della famiglia, non saranno diffuse ulteriori informazioni. Il Gaslini esprime infine - informa una nota - la propria vicinanza ai familiari e ringrazia il personale sanitario coinvolto nell’assistenza".

