Genova, A12: tamponamento in galleria, coda fino a 4 km

Quattro chilometri di coda sono segnalati lungo l'autostrada A12 Genova-Roma a causa di un tamponamento in galleria che ha coinvolto quattro auto tra Genova Nervi e il bivio con l'A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure.



Lo comunica la società concessionaria Autostrade per l'Italia. Un automobilista si è ferito in modo lieve ed è stato ricoverato all'ospedale.

Sono intervenuti sul posto il 118, la polizia stradale e il personale di Aspi. I mezzi incidentati sono stati rimossi e il traffico gradualmente sta tornando alla normalità. Aspi segnala un ritardo di 35 minuti nei tempi di percorrenza nella tratta.

