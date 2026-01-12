Crans-Montana, Moretti davanti al giudice: attesa per la conferma dell’arresto

Si è svolto nella mattinata di oggi, presso il Tribunale di Sion, l’interrogatorio di garanzia di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, dove nella notte di Capodanno hanno perso la vita in un incendio 40 ragazzi, di cui 6 italiani tra cui il genovese Emanuele Galeppini. L'esercente è stato chiamato a comparire davanti al giudice per la convalida della misura cautelare della custodia in carcere. Il provvedimento restrittivo era stato eseguito venerdì scorso, al termine di un primo interrogatorio condotto dalla Procura generale del Canton Vallese.





Nel corso dell’udienza, la difesa e l’accusa hanno esposto le rispettive posizioni in merito alla sussistenza dei presupposti che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva. Al centro della valutazione del giudice vi sono in particolare il rischio di reiterazione del reato, di inquinamento delle prove e di fuga.





La decisione sulla conferma o meno della misura cautelare è attesa nelle prossime ore.

