Mezzo pesante a fuoco in autostrada: illeso il conducente, ripercussioni sul traffico

Un mezzo pesante è andato a fuoco poco prima delle 14 sull'autostrada A10 nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Pegli, in direzione Ventimiglia. Le fiamme, sviluppatesi all’interno della cabina e del rimorchio, hanno rapidamente avvolto il veicolo, che è andato completamente distrutto. Il rogo ha inoltre interessato i pannelli fonoassorbenti lungo la carreggiata. Il conducente è riuscito ad abbandonare il camion in tempo, senza riportare conseguenze.

Per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva rimozione del mezzo, il tratto autostradale è stato in un primo momento chiuso al traffico. Un episodio che ha provocato lunghe code in direzione Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale.

