Genova, intossicazione da monossido di carbonio: bambino ricoverato

Momenti di apprensione all’alba a Sestri Ponente, dove un bambino è stato trasferito in ospedale per una possibile esposizione al monossido di carbonio. L’allarme è scattato quando i genitori hanno contattato il numero unico 112 dopo che i due figli avevano iniziato ad avvertire sintomi compatibili con un’intossicazione: nausea, cefalea e conati di vomito. Inizialmente entrambi i fratellini si sono sentiti male.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le verifiche nell’abitazione e due mezzi di soccorso. Dopo le prime valutazioni sanitarie, solo uno dei bambini è stato accompagnato all’ospedale Gaslini per ulteriori accertamenti.

L’altro minore non ha avuto necessità di ricovero. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del presunto accumulo di monossido all’interno dell’appartamento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.