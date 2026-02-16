Genova, giallo a Priaruggia. Uomo raggiunto da tre coltellate. Fermati un uomo e una donna

È giallo a Priaruggia, nel levante genovese, dove un uomo sulla quarantina è stato trovato ferito nella sua abitazione dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Le coltellate – tre in totale – lo hanno raggiunto alla testa, al collo e all’addome. In mattinata sono stati fermati un uomo e una donna.

L’allarme è partito proprio dalla vittima, che è riuscita a chiedere aiuto prima di accasciarsi. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti alla porta chiusa e hanno dovuto forzarla per entrare: l’uomo era a terra, sotto choc e circondato dal sangue, impossibilitato ad aprire.

Soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino, il quarantenne non sarebbe in condizioni critiche. I medici stanno comunque monitorando attentamente il quadro clinico e valutano se procedere con un intervento chirurgico.

Molti i punti ancora da chiarire. Il ferito avrebbe dichiarato di non sapere chi possa averlo colpito. Un elemento che rende la vicenda ancora più enigmatica è il fatto che l’aggressione sia avvenuta all’interno dell’appartamento.

Gli investigatori hanno eseguito i rilievi tecnici nell’alloggio e raccolto i filmati delle telecamere presenti nello stabile e nelle vie circostanti. Ascoltati anche alcuni residenti della zona, mentre si cerca di ricostruire nel dettaglio le ultime ore trascorse dall’uomo prima dell’episodio, contattando familiari e conoscenti.