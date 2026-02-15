Arenzano: sub disperso nei pressi del relitto della Haven

Allarme al largo di Arenzano: un sub è disperso durante un’immersione nei pressi del relitto della nave Haven. L’allarme è scattato intorno alle 15,30, dando il via a un’immediata operazione di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto, che hanno subito avviato le ricerche sia in mare sia dalla superficie.

Per aumentare le possibilità di individuare il disperso, un elicottero è stato mobilitato per sorvolare la zona e coordinare le operazioni dall’alto.





Le ricerche proseguono con la massima urgenza, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza e recuperare il sub nel minor tempo possibile.

Nello scorso novembre l'immersione nei pressi del relitto era costata la vita a un sub svizzero.

