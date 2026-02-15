Arenzano: sub disperso nei pressi del relitto della Haven
di Redazione
Un elicottero è stato mobilitato per sorvolare la zona e coordinare le operazioni dall’alto
Allarme al largo di Arenzano: un sub è disperso durante un’immersione nei pressi del relitto della nave Haven. L’allarme è scattato intorno alle 15,30, dando il via a un’immediata operazione di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto, che hanno subito avviato le ricerche sia in mare sia dalla superficie.
Per aumentare le possibilità di individuare il disperso, un elicottero è stato mobilitato per sorvolare la zona e coordinare le operazioni dall’alto.
Le ricerche proseguono con la massima urgenza, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza e recuperare il sub nel minor tempo possibile.
Nello scorso novembre l'immersione nei pressi del relitto era costata la vita a un sub svizzero.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova, imprenditore trovato morto in centro: aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia
14/02/2026
di Carlotta Nicoletti
Genova, arresto cardiaco in un bar. Massaggio cardiaco di un passante gli salva la vita
14/02/2026
di Claudio Baffico