Courmayeur, morti due sciatori travolti da valanga in Val Veny, un disperso cercato anche con elicotteri e Artva
di Redazione
In uso i segnali dei cellulari e gli Artva, i dispositivi elettronici che consentono di individuare rapidamente eventuali persone sepolte sotto la neve
Due sciatori sono morti travolti da una valanga staccatasi dal canale dei Vesses, sopra Courmayeur, in Val Veny. Un terzo sciatore è disperso. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e i militari del Guardia di Finanza – sezione Sagf di Entreves. Le operazioni sono complesse: tre elicotteri sorvolano l’area mentre le squadre a terra stanno battendo la zona utilizzando i segnali dei telefoni cellulari e gli Artva, i dispositivi elettronici che consentono di individuare rapidamente eventuali persone sepolte sotto la neve. Le prossime ore saranno decisive per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni delle persone coinvolte.
Pericolo valanghe “marcato” - La giornata era già classificata a rischio: secondo il bollettino diffuso da AINEVA, il grado di pericolo in Valle d’Aosta è 3 su 5, livello “marcato”. In queste condizioni, spiegano gli esperti, i vecchi accumuli di neve ventata possono staccarsi spontaneamente oppure al semplice passaggio di uno sciatore. Un quadro che impone massima prudenza agli appassionati di freeride e sci alpinismo, soprattutto nei canali e nei pendii ripidi dove la stabilità del manto nevoso può essere compromessa.
Solo ieri un altro distacco a La Thuile - L’episodio di oggi arriva a poche ore da un altro incidente avvenuto ieri a La Thuile. In quel caso due freerider sono stati travolti da una valanga ma sono riusciti ad attivare l’airbag da autosoccorso, rimanendo in superficie. I compagni di uscita e gli addetti alla sicurezza del comprensorio li hanno raggiunti rapidamente, in attesa dell’elicottero del soccorso. Visitati dal medico dell’equipaggio, i due sciatori sono stati trasportati in via precauzionale al pronto soccorso di Aosta: le loro condizioni sono risultate buone.
