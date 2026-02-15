Courmayeur, morti due sciatori travolti da valanga in Val Veny, un disperso cercato anche con elicotteri e Artva

Due sciatori sono morti travolti da una valanga staccatasi dal canale dei Vesses, sopra Courmayeur, in Val Veny. Un terzo sciatore è disperso. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e i militari del Guardia di Finanza – sezione Sagf di Entreves. Le operazioni sono complesse: tre elicotteri sorvolano l’area mentre le squadre a terra stanno battendo la zona utilizzando i segnali dei telefoni cellulari e gli Artva, i dispositivi elettronici che consentono di individuare rapidamente eventuali persone sepolte sotto la neve. Le prossime ore saranno decisive per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni delle persone coinvolte.

Pericolo valanghe “marcato” - La giornata era già classificata a rischio: secondo il bollettino diffuso da AINEVA, il grado di pericolo in Valle d’Aosta è 3 su 5, livello “marcato”. In queste condizioni, spiegano gli esperti, i vecchi accumuli di neve ventata possono staccarsi spontaneamente oppure al semplice passaggio di uno sciatore. Un quadro che impone massima prudenza agli appassionati di freeride e sci alpinismo, soprattutto nei canali e nei pendii ripidi dove la stabilità del manto nevoso può essere compromessa.

Solo ieri un altro distacco a La Thuile - L’episodio di oggi arriva a poche ore da un altro incidente avvenuto ieri a La Thuile. In quel caso due freerider sono stati travolti da una valanga ma sono riusciti ad attivare l’airbag da autosoccorso, rimanendo in superficie. I compagni di uscita e gli addetti alla sicurezza del comprensorio li hanno raggiunti rapidamente, in attesa dell’elicottero del soccorso. Visitati dal medico dell’equipaggio, i due sciatori sono stati trasportati in via precauzionale al pronto soccorso di Aosta: le loro condizioni sono risultate buone.

