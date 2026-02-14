Genova, imprenditore trovato morto in centro: aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia

Un imprenditore genovese di 52 anni, noto nel settore della ristorazione e dei locali cittadini, è stato trovato morto nell’androne di un palazzo di via Ceccardi. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte e ha disposto l’autopsia. Gli accertamenti sono affidati alla sezione omicidi della Squadra Mobile, chiamata a ricostruire con precisione le ultime ore di vita dell’uomo.

Indagini – Il fascicolo è coordinato dal pubblico ministero Federico Panichi. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno dell’edificio, oltre ai dispositivi elettronici e al telefono cellulare della vittima per ricostruire contatti e spostamenti nelle 48 ore precedenti.

Dinamica – Secondo i primi rilievi, l’uomo sarebbe precipitato per diversi metri dalla tromba delle scale. Un elemento che richiede approfondimenti è la traiettoria della caduta, che non sarebbe stata verticale: il corpo avrebbe urtato le balaustre prima di terminare nell’atrio del palazzo, circostanza che rende necessario un esame tecnico dettagliato.

Gli ultimi movimenti – L’imprenditore era uscito di casa intorno alle 7 del mattino e avrebbe raggiunto l’edificio di via Ceccardi circa quaranta minuti dopo. La caduta si sarebbe verificata una ventina di minuti più tardi. Restano da chiarire sia le modalità di accesso allo stabile, che ospita numerosi uffici, sia le ragioni della sua presenza in quel luogo.

Ipotesi aperte – Non sono stati trovati biglietti o messaggi che possano far pensare con certezza a un gesto volontario. Per questo gli inquirenti mantengono aperti tutti gli scenari: incidente, suicidio oppure il possibile coinvolgimento di terze persone. Saranno gli esiti dell’autopsia e degli accertamenti tecnici a fornire i primi elementi decisivi.

