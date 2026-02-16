Genova, scoperti 400 chili di pesce illegalmente importati dalla Cina

Una vasta operazione congiunta condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di Porto di Genova, ha portato alla scoperta e alla distruzione di un ingente quantitativo di prodotti ittici illegalmente importati dalla Cina.

I controlli, effettuati su 15 passeggeri in arrivo nello scalo internazionale di Milano Malpensa provenienti da Wenzhou hanno permesso di intercettare circa 400 kg di pesce e derivati privi dei necessari requisiti igienico-sanitari e documentali previsti dalla normativa europea e nazionale.

Tra i prodotti ittici sequestrati figurano Arca asiatica, Bumalo in salamoia, Carassio dorato fresco non eviscerato, gamberi di acqua dolce e gamberetti essiccati.

Si tratta di prodotti che non possono essere commercializzati né introdotti sul territorio nazionale sia per qualità che per quantità, poiché privi dei requisiti di edibilità, tracciabilità e conformità sanitaria richiesti dal Regolamento delegato Ue e dalla nomenclatura combinata doganale.

Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati e successivamente distrutti anche 150 kg di prodotti vegetali introdotti in violazione del regolamento comunitario 2031/2016, normativa che disciplina l'importazione di vegetali e materiali agricoli potenzialmente pericolosi per la salute delle colture europee e 70 cosmetici importati in quantità eccedenti i limiti previsti per l'uso personale.

