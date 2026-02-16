Genova, uomo resta bloccato in abitacolo a seguito di un incidente

Incidente all’alba sulle alture di Genova: due auto si sono scontrate in via Melen, nei pressi del parco scientifico degli Erzelli. A seguito dell’impatto la strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a chiudere il tratto interessato per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i vigili del fuoco e due mezzi di soccorso.

Ad avere la peggio è stato uno dei conducenti, rimasto bloccato nell’abitacolo dopo lo schianto. I pompieri hanno lavorato per liberarlo dalle lamiere, riuscendo a estrarlo dal veicolo. Nonostante la dinamica, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: il personale del 118 lo ha classificato in codice giallo.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera per ulteriori accertamenti. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla viabilità nella zona nelle prime ore del mattino.

