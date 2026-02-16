Sanremo, iniziata l'autopsia sul corpo della bimba di Bordighera

E' iniziata l'autopsia sul corpo della bimba di due anni morta, secondo un primo esame, tra l'8 e il 9 febbraio scorsi e per il cui decesso la madre è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'autopsia si svolge nella camera mortuaria di Sanremo. L'esame autoptico, disposto dal magistrato, verrà effettuato dal professor Francesco Ventura, direttore di medicina legale del policlinico San Martino. All'esame assistono i medici legali nominati dalle parti. L'esame potrà chiarire le vere cause della morta della piccola sul cui corpo sono state rinvenute ecchimosi provocate, secondo un primo esame esterno della salma, anche da oggetti contundenti e non da una caduta come sostenuto dalla madre.

Intanto a Perinaldo (Imperia), nella casa di Manuel I., 42 anni, compagno della madre della piccola indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale, sono arrivati i carabinieri del Reparto investigazioni speciali. L'intervento del Ris si è reso necessario perché l'ipotesi degli investigatori è che la bambina sia morta nella casa di Perinaldo e che sia stata trasferita solo dopo la morte nella casa della madre a Bordighera.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.